Lega ancora nella bufera: tre commercialisti arrestati per peculato (Di venerdì 11 settembre 2020) I rappresentanti della Lega finiti in manette sono Arturo Maria Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Tutti e tre sono coinvolti nella vicenda della Film Commission. Arturo Maria Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Sono loro, insieme a Fabio Giuseppe Barbarossa, i tre commercialisti appartenenti alla Lega che dovranno scontare una pena agli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

