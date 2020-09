Leeds, Bielsa rinnova per la prossima stagione (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA - Marcelo Bielsa e il Leeds ancora insieme. L'allenatore argentino, detto "il Loco", ha firmato il rinnovo del contratto per la prossima stagione. L'ex ct di Argentina e Cile ha totalizzato 100 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA - Marceloe ilancora insieme. L'allenatore argentino, detto "il Loco", ha firmato il rinnovo del contratto per la. L'ex ct di Argentina e Cile ha totalizzato 100 ...

sportli26181512 : Leeds, Bielsa rinnova per la prossima stagione: L'allenatore argentino ha deciso di rimanere sulla panchina del clu… - AffariDiCalcio : Rinnovo di un anno per #Bielsa, sarà ancora alla guida del #Leeds - MomentiCalcio : Leeds, ‘El Loco’ Bielsa rinnova per un’altra stagione - davideinno85 : RT @BritishFootball: Leeds si prepara al ritorno in Premier League con questo incredibile murales di Bielsa, comparso oggi in città ?? https… - GiovyTremante : RT @BritishFootball: Leeds si prepara al ritorno in Premier League con questo incredibile murales di Bielsa, comparso oggi in città ?? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Leeds Bielsa Leeds: Bielsa confermato anche per la prossima stagione | Udinese Blog Udinese Blog Scatta la Premier League: Liverpool favorito, ma il Leeds di Bielsa sogna lo scherzetto

(Roma, 11 settembre 2020) - I Reds (1,28) partono con i favori del pronostico nella partita d’esordio con la squadra di Bielsa (10,00), ma per i bookies la candidata numero uno al titolo è il Manchest ...

Immediapress/Scatta la Premier League: Liverpool favorito, ma il Leeds di Bielsa sogna lo scherzetto

Gli uomini del “loco” Bielsa non battono i Reds da 20 anni e solo il 10% dei ... grazie ad un calciomercato che ha portato a Leeds nomi importati, su tutti l’ex attaccante del Valencia Rodrigo che ...

(Roma, 11 settembre 2020) - I Reds (1,28) partono con i favori del pronostico nella partita d’esordio con la squadra di Bielsa (10,00), ma per i bookies la candidata numero uno al titolo è il Manchest ...Gli uomini del “loco” Bielsa non battono i Reds da 20 anni e solo il 10% dei ... grazie ad un calciomercato che ha portato a Leeds nomi importati, su tutti l’ex attaccante del Valencia Rodrigo che ...