L'economista Daveri: "Ripresa a V. L'economia è ripartita" (Di venerdì 11 settembre 2020) "Il Paese ha dimostrato la capacità di riprendersi. Ma senza sostegni ad hoc interi settori come il turismo rischiano di deprimersi" Leggi su quotidiano

di Elena Comelli Ripresa sì o no? Per Francesco Daveri, economista e direttore del master Mba della Bocconi di Milano, non c’è dubbio: "L’economia italiana mostra una forte capacità di ripresa, con un ...Come ripartire nonostante il Covid-19, su quali elementi puntare per sostenere le aziende e farle espandere in un’economia che uscirà profondamente modificata dalla pandemia. È un festival orientato a ...