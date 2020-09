L’economia italiana traina l’Europa. Cade un’altra balla di Salvini & C. Il Pil sta risalendo davvero. Smentiti ancora i catastrofisti (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Italia riparte alla grande. I dati previsionali sull’economia inducono un forte ottimismo, come del resto era stato preannunciato mercoledì dal ministro Roberto Gualtieri (nella foto), annuncio che aveva destato sciocca ilarità. Ieri sono uscite le previsioni. Secondo il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, il Pil italiano nel III trimestre 2020 dovrebbe attestarsi sul 10%. Secondo l’economista, sull’intero anno, export ed industria recupereranno prima mentre per i servizi occorrerà attendere di più. Ma la vera bomba è il dato Istat sulla produzione industriale al 7,4% rispetto allo scorso giugno contro una previsione del 3,5%. Insomma le misure per l’economia che il governo ha messo in campo non solo funzionano, ma funzionano bene smentendo tutti i dati previsti. Fabio Massimo Castaldo, M5S e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Italia riparte alla grande. I dati previsionali sull’economia inducono un forte ottimismo, come del resto era stato preannunciato mercoledì dal ministro Roberto Gualtieri (nella foto), annuncio che aveva destato sciocca ilarità. Ieri sono uscite le previsioni. Secondo il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, il Pil italiano nel III trimestre 2020 dovrebbe attestarsi sul 10%. Secondo l’economista, sull’intero anno, export ed industria recupereranno prima mentre per i servizi occorrerà attendere di più. Ma la vera bomba è il dato Istat sulla produzione industriale al 7,4% rispetto allo scorso giugno contro una previsione del 3,5%. Insomma le misure per l’economia che il governo ha messo in campo non solo funzionano, ma funzionano bene smentendo tutti i dati previsti. Fabio Massimo Castaldo, M5S e ...

