Le ultime ore di Mario Paciolla raccontate da chi era con lui: reportage da San Vicente del Caguan, tra domande e omertà (Di venerdì 11 settembre 2020) “Mario era un cuore nobile, con un’ambizione enorme: fare in modo che la gente del Caquetá potesse godersi la pace”. Ángela (nome di fantasia) fatica a trattenere le lacrime, ricordando lo spirito “silenzioso e analitico” di Mario Paciolla. Un tempo guerrigliera delle FARC, ora Ángela gestisce un progetto di reinserimento sociale di ex combattenti a Miravalle, San Vicente del Caguán: rafting, turismo, allevamenti biologici. Tutte attività che Paciolla supervisionava, nell’ambito della missione ONU che lo vedeva coinvolto. A due mesi dalla sua morte, la comunità sembra ancora incapace di assimilare una vicenda costellata di incongruenze. La rotta per San Vicente del Caguán è burrascosa. La ... Leggi su tpi

RaiNews : #Coronavirus, 1.597 nuovi contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore in Italia - RaiNews : #Coronavirus, 1434 nuovi contagi e 14 morti nelle ultime 24 ore in Italia - TuttoMercatoWeb : TMW - Atalanta, Papu Gomez orientato a dire no all’Al Nassr: ore decisive, le ultime - Marchesinimarc1 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 1.597 nelle ultime 24 ore e i morti sono stati 10 - Petartrzz : RT @PMO_W: #Brasile, #Covid_19: oltre 40mila casi e quasi 1000 morti nelle ultime 24 ore. -

Ultime Notizie dalla rete : ultime ore Ats Valpadana: 'Cremasco senza casi nelle ultime ore' Crem@ on line LIVE Tirreno-Adriatico 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Sassotetto!

16.01 Purtroppo Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) ha tagliato il traguardo 35° a 1’25” da Hamilton. Giornata negativa per il siciliano, che sull’ascesa di Ospedaletto ha perso subito la ruota dei migli ...

Previsioni meteo 11 settembre: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 settembre: vortice depressionario in avvicinamento all’Italia con piogge su Sardegna, aree di Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche Come preannunciato una go ...

16.01 Purtroppo Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) ha tagliato il traguardo 35° a 1’25” da Hamilton. Giornata negativa per il siciliano, che sull’ascesa di Ospedaletto ha perso subito la ruota dei migli ...Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 settembre: vortice depressionario in avvicinamento all’Italia con piogge su Sardegna, aree di Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche Come preannunciato una go ...