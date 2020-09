Le sedie per la scuola che invogliano i bambini a cambiare spesso posizione (Di venerdì 11 settembre 2020) Active Classroom (foto: Studio Lancelot)Banchi con le rotelle, singoli, distanziati. Mai come quest’anno, a causa dell’emergenza covid-19, si è discusso di dove, come e quando staranno in classe gli studenti d’Italia. A immaginare una linea di sedie per la scuola che incoraggino i bambini a cambiare spesso posizione (con benefici per postura e concentrazione) è Studio Lancelot, un’agenzia di design olandese. La collezione si chiama Active Classroom e comprende quattro diversi sgabelli, progettati per essere usati nelle scuole primarie. Semplici (addirittura semplicissimi) nelle forme, sono pensati per supportare più posizioni di seduta. In questo modo gli alunni sono invogliati a sperimentare e a cambiare ... Leggi su wired

