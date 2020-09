Le palestre riaprono, ma i certificati per fare sport sono ‘impossibili’ da fare (Di venerdì 11 settembre 2020) BOLOGNA – Mentre palestre e impianti sportivi riaprono, dice D’Onofrio, ottenere i certificati medici per fare attività agonistica è difficilissimo. I posti liberi sono introvabili, o ci sono attese di più di un mese. “Si assiste a una corsa alla riaffilazione alle società sportive, con la gente che ha voglia di tornare a fare sport, ma stiamo registrando una certa indisponibilità delle strutture pubbliche” a fare le visite per il rilascio dei certificati di idoneità per gli atleti, spiega Serafino D’Onofrio, presidente dell’Aics di Bologna, associazione a cui fanno capo molte società sportive. L’esistenza del problema è stato denunciato ieri in Regione Emilia-Romagna dai consiglieri della Lega. Il punto è proprio questo: per partecipare agli allenamenti a tutti gli atleti è richiesto il certificato di idoneità sportiva, ma “è impossibile prenotare una visita per ottenere la certificazione di idoneità sportiva”, si legge nell’interrogazione del Carroccio (a prima firma Valentina Stragliati) depositata ieri. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) BOLOGNA – Mentre palestre e impianti sportivi riaprono, dice D’Onofrio, ottenere i certificati medici per fare attività agonistica è difficilissimo. I posti liberi sono introvabili, o ci sono attese di più di un mese. “Si assiste a una corsa alla riaffilazione alle società sportive, con la gente che ha voglia di tornare a fare sport, ma stiamo registrando una certa indisponibilità delle strutture pubbliche” a fare le visite per il rilascio dei certificati di idoneità per gli atleti, spiega Serafino D’Onofrio, presidente dell’Aics di Bologna, associazione a cui fanno capo molte società sportive. L’esistenza del problema è stato denunciato ieri in Regione Emilia-Romagna dai consiglieri della Lega. Il punto è proprio questo: per partecipare agli allenamenti a tutti gli atleti è richiesto il certificato di idoneità sportiva, ma “è impossibile prenotare una visita per ottenere la certificazione di idoneità sportiva”, si legge nell’interrogazione del Carroccio (a prima firma Valentina Stragliati) depositata ieri.

FestivalBasket : Ora i colpevoli sono #Sindaci o #Presidi che non riaprono le palestre scolastiche. Se è bene fare il massimo in que… - laura_ceruti : Io ve lo dico, qui si fa di tutto per chiudere le scuole, e gli sport all'aperto, mentre si riaprono le discoteche… - TRIESTEALLNEWS : Trieste, dal 7 Settembre riaprono le palestre comunali, buone notizie per le A.S.D utilizzatrici del Palachiarbola… - zeitblomserenus : @bananascatlady @RobotGufo @sheol_shiki Io rispndevo anche a quello che diceva che le scuole non riaprono. Il calen… -

Ultime Notizie dalla rete : palestre riaprono Riaprono le palestre scolastiche, il Comune detta le regole: il protocollo anti-Covid CesenaToday A rischio lo sport nelle scuole, protesta in Campidoglio

“Riaprire subito i centri sportivi nelle scuole”. Lo striscione blu e rosso adagiato sulla scalinata di fronte al Campidoglio è circondato di palloni: da basket, da pallavolo, da calcio; alcune delle ...

11 settembre, New York si ferma per ricordare le vittime sognando la rinascita

New York si ferma per l'11 settembre. Le celebrazioni in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico quest'anno saranno sottotono a causa della pandemia che ha costretto la città che non dorme mai ...

“Riaprire subito i centri sportivi nelle scuole”. Lo striscione blu e rosso adagiato sulla scalinata di fronte al Campidoglio è circondato di palloni: da basket, da pallavolo, da calcio; alcune delle ...New York si ferma per l'11 settembre. Le celebrazioni in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico quest'anno saranno sottotono a causa della pandemia che ha costretto la città che non dorme mai ...