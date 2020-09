Lavoro, Capone, Ugl,: Calo impressionante degli occupati. Subito 'Flat tax' e riduzione del cuneo fiscale per sostenere imprese e lavoratori. (Di venerdì 11 settembre 2020) "Impressionano i dati Istat relativi al secondo trimestre che rilevano un Calo degli occupati pari a -841 mila unità, ovvero il 3,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. E' indispensabile ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 11 settembre 2020) "Impressionano i dati Istat relativi al secondo trimestre che rilevano unpari a -841 mila unità, ovvero il 3,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. E' indispensabile ...

"La complessa fase che il Paese sta attraversando ha messo in evidenza il ruolo strategico svolto dalle parti sociali. La crisi economico e sociale che ha colpito imprese e lavoratori impone il supera ...

Parete, concorso per due istruttori amministrativi: i candidati

Parete (Caserta) – Il Comune assume due istruttori amministrativi. Dopo anni di blocco delle assunzioni, si riaccendono le speranze per i tanti disoccupati in cerca di lavoro sicuro nella pubblica amm ...

