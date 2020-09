Laura Chiatti criticata per il suo peso, l’attrice sbotta sui social: “Avete rotto il c***o” [FOTO] (Di venerdì 11 settembre 2020) Laura Chiatti nel mirino dei leoni da tastiera Non è la prima vola che Laura Chiatti e altri componenti della sua famiglia vengono presi di mira dai cosiddetti leoni da tastiera. Infatti, tempo fa gli haters si sono scatenati con un figlio della nota attrice e di Marco Bocci scambiandolo per una femminuccia ed etichettandolo come grasso. Stavolta nel mirino dei detrattori ci è finita lei stessa, criticata per il suo peso considerato troppo esile e asciutto. Ma la diretta interessata non ci sta è ha voluto replicare al vetriolo contro coloro che le hanno puntato il dito contro. La moglie di Marco Bocci criticata per il suo corpo considerato esile Di recente, attraverso il suo account Instagram Laura Chiatti ha ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 settembre 2020)nel mirino dei leoni da tastiera Non è la prima vola chee altri componenti della sua famiglia vengono presi di mira dai cosiddetti leoni da tastiera. Infatti, tempo fa gli haters si sono scatenati con un figlio della nota attrice e di Marco Bocci scambiandolo per una femminuccia ed etichettandolo come grasso. Stavolta nel mirino dei detrattori ci è finita lei stessa,per il suoconsiderato troppo esile e asciutto. Ma la diretta interessata non ci sta è ha voluto replicare al vetriolo contro coloro che le hanno puntato il dito contro. La moglie di Marco Bocciper il suo corpo considerato esile Di recente, attraverso il suo account Instagramha ...

A me questa ragazza ricorda Laura Chiatti in Ho voglia di te #uominiedonne - LittleLadyTerry : Se ci fate caso, infatti, Laura Chiatti quando recita sbatte in modo quase innaturale la lingua sul palato per pron… - zazoomblog : Laura Chiatti "Sei troppo magra": La sua risposta su IG - #Laura #Chiatti #troppo #magra": - clalurid74 : RT @GiuliaDiVita: E Laura Chiatti è troppo magra, e @VaneIncontrada è troppo grassa, e la modella di #Gucci è troppo brutta. E quando vi f… - wctsxn : @_agnesnutter la scena è del film 'un'avventura' (2019) con michele riondino e laura chiatti! molto carino, te lo consiglio ??

