Latina, viene scarcerato per completare la pena ai domiciliari, ma evade il giorno dopo: arrestato 45enne (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 settembre, la Polizia di Stato di Latina ha arrestato P.A., cittadino italiano 45enne, che era stato scarcerato il giorno precedente dalla Casa Circondariale di Pescara – ove era recluso per rapina e lesioni – per essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Latina. Tuttavia l’uomo, in spregio alle prescrizioni cui era stato sottoposto, è stato fermato verso le 15,30 dai poliziotti di una Volante, che lo hanno riconosciuto alla guida della sua utilitaria, nel quartiere Nicolosi. I successivi accertamenti hanno fatto emergere la posizione giuridica del pregiudicato, che pertanto è stato arrestato per Evasione e condotto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

