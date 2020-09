Lariano | lavoratori irregolari e malfunzionamento dell’impianto di aerazione | chiuso centro sportivo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 settembre 2020), nella giornata di ieri, il personale dei Carabinieri della Compagnia di Velletri, del NAS e del Nucleo Operativo Tutela del Lavoro dei Carabinieri, unitamente a quello della Questura di Roma appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ed al commissariato di Velletri, nonché al personale ispettivo della ASL Roma 6, hanno svolto un’ispezione amministrativa presso il Complessodenominato “MILLENIUM FIT VILLAGE” sito inin Via Cerreta nr.2. Tali controlli sono stati disposti anche in funzione delle direttive impartite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma, dr. Matteo Piantedosi. L’edificio nel suo insieme si estende per circa 5.000 mq ed è costituito da tre livelli, all’interno dei ...