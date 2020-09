Lagarde, ripresa irregolare, circondata da incertezza (Di venerdì 11 settembre 2020) BRUXELLES - La ripresa osservata nel terzo trimestre "irregolare, incompleta e asimmetrica", dopo un "catastrofico" secondo trimestre, ed "circondata da molta incertezza, sugli sviluppi del mercato ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 11 settembre 2020) BRUXELLES - Laosservata nel terzo trimestre ", incompleta e asimmetrica", dopo un "catastrofico" secondo trimestre, ed "da molta, sugli sviluppi del mercato ...

