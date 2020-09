L’Aeronautica Militare torna nei cieli del Baltico (Di venerdì 11 settembre 2020) Il primo settembre l’Italia ha assunto il comando della missione Nato Baltic Air Policing dopo l’avvicendamento con il contingente spagnolo, e lo scorso 8 settembre la task force “Baltic Thunder” ha raggiunto la piena capacità operativa del servizio di decollo su allarme (chiamato scramble in gergo aeronautico) con i piloti pronti a decollare in tempi … L’Aeronautica Militare torna nei cieli del Baltico InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 11 settembre 2020) Il primo settembre l’Italia ha assunto il comando della missione Nato Baltic Air Policing dopo l’avvicendamento con il contingente spagnolo, e lo scorso 8 settembre la task force “Baltic Thunder” ha raggiunto la piena capacità operativa del servizio di decollo su allarme (chiamato scramble in gergo aeronautico) con i piloti pronti a decollare in tempi … L’AeronauticaneidelInsideOver.

