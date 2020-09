La vita di Rita Forte a Storie Italiane, la morte dei genitori e poi il ritorno di Raniero (Di venerdì 11 settembre 2020) Rita Forte a Storie Italiane torna in tv con il suo solito sorriso nonostante di dolori nella sua vita ne abbia avuti tanti, ma non si sente diversa dagli altri, anzi la sua energia è sempre positiva. Ha perso suo padre quando era piccola, un incidente stradale l’ha portato via il 2 settembre del 1966. Rita Forte racconta che era un commerciante, stava tornando a casa dal lavoro. 11 anni fa è morta sua madre, a lei era legatissima, aveva sempre vissuto con lei. Si commuove guardando le foto della sua famiglia, loro tre insieme, gli abbracci al papà e lei così simile alla sua mamma. Una sera a un suo concerto Luciano Rispoli le disse che non poteva vederla da sola, che adesso che la sua mamma non c’era più voleva vederla con ... Leggi su ultimenotizieflash

oiseaubleudefeu : RITA PAVONE PER TUTTA LA VITA live - nocchi_rita : RT @MichelaAKF: Non è solo casa per me,lei è tutto, mi ha salvato la vita e non come modo di dire ma intendo letteralmente salvato la vita,… - Grandeinterista : @GiusCandela Ma come mai da quando Rita Dalla Chiesa ha cambiato agenzia, la ritroviamo ospite in tutte le trasmiss… - BlackstarCorne1 : RT @PersaSempre: *Rita Vita Finzi - Vale22046 : RT @DavLucia: @nonnarita50 @Vale22046 Grazie Rita meraviglioso buongiorno La gioia accompagni i vostri battiti di vita ???? -

Ultime Notizie dalla rete : vita Rita Ferentino, una vita trascorsa al servizio dell'Ente: dal primo settembre Rita Ceccarelli in pensione Tu News 24 Rita Forte la sua battaglia contro il tumore e l’incidente: è viva per miracolo

i controlli periodici sono essenziali per salvarsi la vita. Eleonora Daniele lo scorso anno le ha chiesto più volte di intervenire a Storie Italiane, Rita lo fa solo oggi che può dare energia agli ...

Sulla mia pelle in prima Tv, il film sulla morte di Stefano Cucchi su Rai 3: ecco quando

Il film Sulla mia pelle, che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, verrà trasmesso in prima serata su Rai 3 sabato 12 settembre. La pellicola del 2018 vede Alessandro Borghi nei panni ...

i controlli periodici sono essenziali per salvarsi la vita. Eleonora Daniele lo scorso anno le ha chiesto più volte di intervenire a Storie Italiane, Rita lo fa solo oggi che può dare energia agli ...Il film Sulla mia pelle, che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, verrà trasmesso in prima serata su Rai 3 sabato 12 settembre. La pellicola del 2018 vede Alessandro Borghi nei panni ...