“La verità sulla dolce vita” a Venezia 77: che inferno il dietro le quinte del capolavoro di Fellini (Di venerdì 11 settembre 2020) Nostalgia per un periodo d’oro del cinema, per un’epoca che forse non si ripeterà più. Alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia la presentazione de “La verità sulla dolce Vita”, diretto da Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer e nipote di Peppino Amato, a cui è dedicato il docufilm. Un viaggio che indaga il dietro le quinte “infernale” di un capolavoro che ha influenzato i cineasti di tutto il mondo. Il produttore scomparso, Peppino Amato, intuendo il potenziale di Federico Fellini, riuscì a convincere Dino De Laurentiis a cedergliene i diritti in cambio di quelli de La grande guerra. Proprio come si fa con le figurine… leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

