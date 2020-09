«La verità su La Dolce vita», in un documentario i segreti del film italiano più famoso (Di venerdì 11 settembre 2020) Senza Padre Pio il film La Dolce vita di Federico Fellini non sarebbe mai esistito. È una delle rivelazioni di La verità su La Dolce vita, presentato fuori concorso al festival del cinema di Venezia e al cinema dal 15 settembre. Un documentario diretto da Giuseppe Pedersoli, il figlio di Bud Spencer, che, a sua volta, era il genero di Peppino Amato, il produttore del film di Fellini. Da cattolico fervente qual era, Amato, prima di decidere se riesumare da un cassetto quel copione che nessuno voleva trasformare in film (all’epoca i diritti erano ancora nelle mai di Dino De Laurentiis, che temeva si trattasse di un progetto troppo costoso) si recò in visita da Padre Pio per chiedere consiglio. Che cosa si siano detti non ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Senza Padre Pio ilLadi Federico Fellini non sarebbe mai esistito. È una delle rivelazioni di La verità su La, presentato fuori concorso al festival del cinema di Venezia e al cinema dal 15 settembre. Undiretto da Giuseppe Pedersoli, il figlio di Bud Spencer, che, a sua volta, era il genero di Peppino Amato, il produttore deldi Fellini. Da cattolico fervente qual era, Amato, prima di decidere se riesumare da un cassetto quel copione che nessuno voleva trasformare in(all’epoca i diritti erano ancora nelle mai di Dino De Laurentiis, che temeva si trattasse di un progetto troppo costoso) si recò in visita da Padre Pio per chiedere consiglio. Che cosa si siano detti non ...

WeCinema : Oggi #10settembre, #Venezia77 parla del grande maestro del cinema italiano #FedericoFellini. Uno dei documentari pi… - fabio_falzone : RT @TV2000it: Mostra Venezia, in scena i film “La verità su La dolce vita” e “Being my mom” #11settembre #Venezia77 #JasmineTrinca @fabio_… - SimoneDash : RT @TV2000it: Mostra Venezia, in scena i film “La verità su La dolce vita” e “Being my mom” #11settembre #Venezia77 #JasmineTrinca @fabio_… - TV2000it : Mostra Venezia, in scena i film “La verità su La dolce vita” e “Being my mom” #11settembre #Venezia77… - Periodic_Drama : The Truth About La Dolce Vita (La Verità su La Dolce Vita) | Trailer -

Ultime Notizie dalla rete : verità Dolce Beirut conta i morti e chiede verità. Ospedali al collasso. «Come in guerra» Corriere della Sera