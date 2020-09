La Torta cremosa allo yogurt. Il dolce light senza farina, delizia per il palato! (Di venerdì 11 settembre 2020) Non avete molto tempo per preparare il dolce? Ecco una ricetta per preparare una Torta cremosa allo yogurt, senza farina e con poche calorie. Ingredienti per fare una Torta cremosa allo yogurt Per preparare una Torta cremosa allo yogurt, avrete bisogno di: 500 ml di yogurt bianco greco alla vaniglia senza grassi (a temperatura ambiente) 50 grammi di amido di mais o maizena 50 grammi di zucchero bianco da tavola 3,5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci (circa mezza bustina) 2 uova intere (a temperatura ambiente). Per la teglia: un po’ di burro. Per decorare il vostro ... Leggi su pianetadonne.blog

