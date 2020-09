La svagata leggerezza di un mondo fuori dalla realtà

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 11 settembre 2020) Riccardo Signori È stato perlomeno geniale Aurelio De Laurentiis nel tentativo (involontario ovvio) di privarci, per una decina di giorni, del gotha dirigenziale del calcio. È stato perlomeno geniale Aurelio De Laurentiis nel tentativo (involontario ovvio) di privarci, per una decina di giorni, del gotha dirigenziale del calcio. Tutti a rischio quarantena per la sua indigestione di ostriche, che fa il paio con la prostatite di Briatore. Anche se la indigestione di ostriche, un buon gustaio come lui sa bene, crea danni che non fanno nemmeno restare in piedi. Eppure mettere un po' di silenzio alcalcistico di questi anni è (sarebbe) meritorio. Unche parla, straparla ed anche in tempo di Covid ha fatto sbarrare gli occhi. Il calcio non se l'è passata male nel campionato post lock down: anzi ha ...