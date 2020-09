La serie HBO 30 Coins | con Miguel Angel Silvestre e Megan Montaner | debutta a Venezia 77 trailer

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020)77 è il primo, prestigioso palcoscenico per la nuovatv HBO Europe 30– titolo originale 30 Monedas -firmata dal regista Alex De La Iglesia, che torna in Laguna a 10 anni dalla vittoria del Leone D’Argento per la miglior regia e del premio Osella per la miglior sceneggiatura per Ballata dell’odio e dell’amore.Presentata in anteprima mondiale alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica divenerdì 11 settembre, giorno in cui ha visto la luce anche il primodella, 30sarà poi distribuita nei 21 Paesi in cui è già disponibile HBO Europe e arriverà successivamente anche in Italia.La trama racconta la misteriosa vicenda umana di Padre Vergara ...