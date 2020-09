La scuola riapre per tutti e in sicurezza. Il nostro lavoro non ha eguali in Europa (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci siamo: dopo mesi di intenso lavoro per garantire il diritto all’istruzione nonostante le problematiche legate all’emergenza sanitaria, le scuole riaprono le porte a tutti gli studenti, le studentesse e il personale scolastico, nella massima sicurezza. Dall’1 settembre sono iniziati i corsi di recupero e dal 14 settembre gran parte delle Regioni darà il via alle lezioni, mentre alcune scuole l’hanno già fatto. Il primo traguardo per questo anno scolastico è stato raggiunto, ed era tutt’altro che scontato. È in primis un successo per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, perché potranno tornare ad apprendere tra i banchi, ritrovando quella socialità che tanto è mancata durante il lockdown. Ma è anche la dimostrazione che l’impegno profuso in ... Leggi su ilblogdellestelle

ribelle51 : RT @M5S_Senato: La scuola riapre per tutti e in sicurezza. Il nostro lavoro non ha eguali in Europa - gioatriz : RT @M5S_Senato: La scuola riapre per tutti e in sicurezza. Il nostro lavoro non ha eguali in Europa - M5S_Senato : La scuola riapre per tutti e in sicurezza. Il nostro lavoro non ha eguali in Europa - REstaCorporate : @BelpietroTweet Solite bufale. Per il mentitore seriale #Belpietro l'erba del vicino è sempre più verde. Importante… - GPiermarocchi : La scuola riapre sicuramente il 14 settembre. In streaming -