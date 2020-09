La scuola riapre ma mancano all’appello 13 lavoratori: sono positivi al covid-19 (Di venerdì 11 settembre 2020) La scuola riparte tra mille difficoltà e tante incognite. Ad iniziare da chi andrà in cattedra. Meno della metà del personale della scuola si è sottoposto al test sierologico per il covid-19. Questo perché i grillini hanno lasciato libera scelta ai prof se fare o meno il test. Il 2,6% del personale testato, pari all’incirca a 13 mila persone, è risultato positivo e non prenderà servizio fino a quando il tampone non darà esito negativo. Lo ha reso noto l’ufficio del Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri. I dati non includono il personale scolastico del Lazio, poiché la Regione sta agendo in autonomia. Domenico Arcuri intanto ha garantito che “nessuna scuola sarà senza mascherine ... Leggi su laprimapagina

