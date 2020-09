"La rottura del rosario? Magia nera tribale": aggressione a Salvini, l'inquietante sospetto dell'esperto (Di venerdì 11 settembre 2020) Una "strana" aggressione, quella subita da Matteo Salvini a Pontassieve da parte della 30enne congolese Auriane Fatuma Bindela. Un gesto violento, il rosario nel mirino, strappato, e quel grido: "Io ti maledico", con dito puntato al volto del leader della Lega. Un gesto che come spiega Il Giornale fa pensare a un atto di Magia nera, proprio come quello celebrato in Congo nel 2013 contro Roberto Calderoli dal padre di Cecile Kyenge. La Magia nera, infatti, è una antica tradizione del paese africano, si parla dei riti "voodo". E sul punto, interpellato sempre da Il Giornale, si esprime Andrea Bocchi Modrone, antropologo ed esperto in religioni sincretiche afro-americane. Si è trattato di un gesto ... Leggi su liberoquotidiano

Entra nel vivo la campagna elettorale in città. Formalizzate liste ed alleanze si lavora per l’inaugurazione dei comitati elettorali. I sei candidati a sindaco, tre donne e tre uomini, stanno limando ...

“Grande Cuneo”: un brand che passa dalla politica amministrativa alla grande distribuzione

L’ex sindaco e senatore Beppe Menardi, la cui lista civica nel 2012 e nel 2017 aveva la stessa denominazione, potrebbe accampare diritti sul copyright. Non fosse altro per ribadire che il marchio era… ...

Entra nel vivo la campagna elettorale in città. Formalizzate liste ed alleanze si lavora per l'inaugurazione dei comitati elettorali. I sei candidati a sindaco, tre donne e tre uomini, stanno limando ...