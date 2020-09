La proteina che predice il rischio di mortalità nei malati di Covid (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Una riduzione dei livelli di una proteina, Adamts13, misurata in laboratorio nei primi giorni di ricovero di un paziente affetto da Covid-19, è legata ad un rischio maggiore di mortalità durante l'ospedalizzazione. Sono i risultati di uno studio, pubblicato sulla rivista Thrombosis and Hemostasis, coordinato da Elvira Grandone, medico responsabile dell'Unità di Ricerca Emostasi e Trombosi dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Lo studio "Reduction of Adamts13 levels Predicts Mortality in SARS-CoV-2 Patients" si inserisce all'interno di un più vasto studio osservazionale denominato Covid-19-sgr, che riunisce 52 tra medici e ricercatori dell'ospedale di San Pio. Come è noto, i pazienti affetti da Covid-19 ... Leggi su agi

