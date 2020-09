La Premier League riparte dal duello Klopp-Guardiola. Ma occhio al Chelsea che parla tedesco... (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Klopp contro Guardiola. Liverpool contro Manchester City. riparte la Premier League con Manchester United e Chelsea pronte a guastare le previsioni che oggi vedono i reds e i citizens nettamente favoriti per la conquista del titolo. Smaltita la festa per un titolo atteso da trent'anni, al Liverpool spetta ora un compito ancora piu' difficile: quello di non abdicare aprendo un ciclo vincente in patria. La squadra, ad oggi, è immutata. L'unico acquisto è il laterale difensivo greco Tsimikas arrivato dall'Olympiakos. Gli altri sono giovani di belle speranze che si sono fatti le ossa altrove e ora sperano di avere una chance per rimanere in squadra. Grujic e Woodburn su tutti. I tifosi del City invece si sono risvegliati bruscamente dal sogno Messi, ... Leggi su agi

Roma, Smalling verso il ritorno. Florenzi via per un milione

Lunedì, alla dirigenza giallorossa che lo sollecitava, aveva chiesto 3-4 giorni di tempo. Smalling conferma di essere un uomo di parola. Probabilmente forzandosi, visto che per carattere a luglio non ...

