La polizia russa vuole interrogare Navalny in Germania (Di venerdì 11 settembre 2020) Agenti russi affiancheranno gli inquirenti tedeschi, Mosca intanto continua a negare: «uno sporco gioco inscenato» Leggi su media.tio.ch

Per la Russia il caso dell'oppositore Alexiei Navalny, ricoverato a Berlino per un presunto avvelenamento, è "uno sporco gioco insensato" Caso Navalny, Mosca convoca l'ambasciatore tedesco. Onu chie ...Mosca, 11 set 09:48 - (Agenzia Nova) - Una delle sei persone che accompagnava Aleksej Navalnyj in viaggio in Siberia ha evitato di fornire informazioni alla polizia sulle circostanze dell'incidente ch ...