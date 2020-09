La polemica su “Notturno” il documentario di Rosi che racconta la guerra come esperienza estetica (Di venerdì 11 settembre 2020) Dalla proiezione di “Notturno” si esce un po’ confusi. Chi erano quei personaggi senza nome? Quali luoghi ci mostra? Ma soprattutto: quando mai un documentario sulle zone di guerra ha avuto una cura dell’immagine così esasperata? In sala qualcuno si è lamentato: «No non è così che si fa». Alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Gianfranco Rosi gareggia per il Leone D’oro, non si parla d’altro. Anche con qualche contraddizione. Contesto: alla prima proiezione aperta al pubblico, “Notturno” è stato accolto con dieci minuti di applausi. Per mettere in prospettiva, “Joker” ne ebbe otto. Intanto, i voti della critica italiana lo premiano con i punteggi più alti. Per ora, il film di Gianfranco Rosi batte tutti. ... Leggi su linkiesta

