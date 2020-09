La newco per la nuova Alitalia pubblica non c’è ancora. Conto alla rovescia per il piano industriale con le incognite esuberi e aerei (Di venerdì 11 settembre 2020) La nuova Alitalia non c’è. Tanto meno il nuovo piano industriale. Nonostante gli sforzi del governo l’ex compagnia di bandiera non solo non decolla, ma resta praticamente a terra. In compenso i vertici designati – e annunciati via Facebook – dal governo, Francesco Caio e Fabio Lazzerini, rispettivamente presidente e amministratore delegato in pectore, preparano una squadra da 20-25 manager da mettere al lavoro non appena sarà costituita la nuova azienda. “Il clima è positivo”, ma il percorso è “complesso” e deve essere “in discontinuità con il passato” come hanno spiegato giovedì Caio e Lazzerini in audizione in commissione Trasporti alla Camera. Sui tempi c’è però ... Leggi su ilfattoquotidiano

