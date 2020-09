La giovane che ha strattonato Salvini non risulta avere precedenti penali (Di venerdì 11 settembre 2020) Il 10 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata la foto del volto di una donna nera ritratta con un’espressione arrabbiata. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge che si tratterebbe della ventenne di origini congolese che il 9 settembre, durante una tappa elettorale del leader della Lega Matteo Salvini presso il Comune di Pontassieve (Toscana) in vista delle prossime elezioni regionali, ha strattonato l’ex ministro dell’Interno, strappandogli la camicia e una catenina che aveva al collo. Il testo afferma inoltre che la donna in passato sarebbe stata condannata «per spaccio, favoreggiamento dell’immigrazione illegale e sfruttamento della prostituzione». Inoltre, sempre in precedenza, avrebbe collaborato con Cécile Kyenge, l’ex ministra per ... Leggi su facta.news (Di venerdì 11 settembre 2020) Il 10 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata la foto del volto di una donna nera ritratta con un’espressione arrabbiata. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge che si tratterebbe della ventenne di origini congolese che il 9 settembre, durante una tappa elettorale del leader della Lega Matteopresso il Comune di Pontassieve (Toscana) in vista delle prossime elezioni regionali, hal’ex ministro dell’Interno, strappandogli la camicia e una catenina che aveva al collo. Il testo afferma inoltre che la donna in passato sarebbe stata condannata «per spaccio, favoreggiamento dell’immigrazione illegale e sfruttamento della prostituzione». Inoltre, sempre in precedenza, avrebbe collaborato con Cécile Kyenge, l’ex ministra per ...

