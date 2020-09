La Gazzetta fa super-offerta per prima firma Repubblica - Calcio (Di venerdì 11 settembre 2020) L'ultima scaramuccia coinvolge due grandi firme sportive : nei giorni scorsi, Paolo Condo ' - nato e cresciuto alla Gazzetta dello sport e volto noto di SKY- è passato alla corte di Molinari, ... Leggi su sportevai (Di venerdì 11 settembre 2020) L'ultima scaramuccia coinvolge due grandi firme sportive : nei giorni scorsi, Paolo Condo ' - nato e cresciuto alladello sport e volto noto di SKY- è passato alla corte di Molinari, ...

Gazzetta_it : Milan, #Paquetà verso Lione e il tesoretto cresce. Ora si punta #Milenkovic con un super prestito - simonesalvador : MERCATO GIORNALISTI SPORTIVI Antonello Valentini, ex DG della FIGC, scrive su Facebook che la #Gazzetta, dopo aver… - Mr_Menn97 : @DiMarzio La gazzetta dello sport si conferma ancora una volta molto valida e super informata e chi afferma il contrario ha ragione - Marco77018284 : @theoleaoibra @Gazzetta_it Il Napoli unico che ha i soldi, dove gioca non si sa però visto che hanno : demme lobotk… - giorscar10 : @Gazzetta_it “Il tesoretto cresce” fa già ridere così. Super prestito poi non ti dico -