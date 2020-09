La Francia riduce la quarantena a 7 giorni: 9.406 nuovi casi e 80 decessi in 24 ore (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo giorni di discussioni, oggi è arrivata l'ufficialità. La Francia ha deciso di ridurre a 7 giorni il periodo di quarantena per chi è stato in contatto con persone positive al COVID-19. Ad annunciare la novità, molto dibattuta dalle autorità sanitarie, è stato il Primo Ministro Jean Castex, che nello stesso discorso ha però sottolineato come la situazione stia notevolmente peggiorando negli ultimi giorni.Pur escludendo per il momento la possibilità di un nuovo lockdown nazionale, Castex ha spiegato che 42 dipartimenti della Francia sono stati classificati come zone rosse ad alto rischio e che per questo gli amministratori locali avranno la facoltà di imporre nuove misure restrittive atte a limitare il più ... Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopodi discussioni, oggi è arrivata l'ufficialità. Laha deciso di ridurre a 7il periodo diper chi è stato in contatto con persone positive al COVID-19. Ad annunciare la novità, molto dibattuta dalle autorità sanitarie, è stato il Primo Ministro Jean Castex, che nello stesso discorso ha però sottolineato come la situazione stia notevolmente peggiorando negli ultimi.Pur escludendo per il momento la possibilità di un nuovo lockdown nazionale, Castex ha spiegato che 42 dipartimenti dellasono stati classificati come zone rosse ad alto rischio e che per questo gli amministratori locali avranno la facoltà di imporre nuove misure restrittive atte a limitare il più ...

