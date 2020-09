La fotocamera più grande del mondo scatta immagini da 3.200 megapixel (Di venerdì 11 settembre 2020) (Foto: Jacqueline Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory)Hanno una risoluzione di ben 3.200 megapixel. Sono le prime fotografie digitali appena scattate dai sensori della fotocamera che sarà la più grande e potente del mondo e a cui stanno lavorando gli scienziati dello Slac National Accelerator Laboratory, laboratorio del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti. La fotocamera, una volta completato l’assemblaggio di tutti i suoi componenti previsto entro la metà del 2021, verrà installata nell’Osservatorio Vera Rubin in Cile. Il suo scopo? Esplorare i misteri ancora irrisolti dell’Universo. http://www.youtube.com/watch?v=qc iscV1uA0 I sensori di imaging, che saranno il cuore di questa straordinaria ... Leggi su wired (Di venerdì 11 settembre 2020) (Foto: Jacqueline Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory)Hanno una risoluzione di ben 3.200. Sono le prime fotografie digitali appenate dai sensori dellache sarà la piùe potente dele a cui stanno lavorando gli scienziati dello Slac National Accelerator Laboratory, laboratorio del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti. La, una volta completato l’assemblaggio di tutti i suoi componenti previsto entro la metà del 2021, verrà installata nell’Osservatorio Vera Rubin in Cile. Il suo scopo? Esplorare i misteri ancora irrisolti dell’Universo. http://www.youtube.com/watch?v=qc iscV1uA0 I sensori di imaging, che saranno il cuore di questa straordinaria ...

