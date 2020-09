La Consob chiusa per Covid, positivo al tampone il presidente Paolo Savona (Di venerdì 11 settembre 2020) Sedi di Roma e Milano chiuse per una settimana: «Misura precauzionale». Il presidente, 83 anni, è asintomatico: «Sto benissimo, continuerò a lavorare da remoto» Leggi su corriere (Di venerdì 11 settembre 2020) Sedi di Roma e Milano chiuse per una settimana: «Misura precauzionale». Il, 83 anni, è asintomatico: «Sto benissimo, continuerò a lavorare da remoto»

Il presidente della Consob, Paolo Savona, è risultato positivo al Covid-19. Savona, 84 anni il prossimo 6 ottobre, è asintomatico, è al momento in quarantena e sta lavorando da casa. In via precauzion ...

