La California brucia E San Francisco è “arancione” come in Blade Runner Video

(Di venerdì 11 settembre 2020) San, 11 set – Cielo arancione, a tratti rosso scarlatto. Uno spettacolo unico ed evocativo, perchénotato dai residenti di Sanche hanno pubblicatoe foto sui social – divenuti immediatamente virali – sembra davvero in stare2049, sequel del celebre film diretto da Ridley Scott. Peccato che in questo caso sia una tremenda realtà, dovuta agli incendi che da settimane stanno devastando la. “Quando il fumo e la cenere diventano ancora più densi vicino agli incendi, la luce del sole si può bloccare completamente, facendo sembrare di trovarsi nel cuore della notte”, ha dichiarato Judson Jones, meteorologo della Cnn. Ed è proprio quello a cui hanno assistito ...

A post shared by City of Palo Alto (@cityofpaloalto) on Sep 11, 2020 at 3:48am PDT Spettacolo apocalittico per i cieli degli Stati Uniti: anche l'Oregon, dopo la California, ha dovuto forzatamente ric ...