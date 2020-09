Koeman su Messi | «E’ il miglior calciatore | lo ha dimostrato negli anni»

marcoconterio : ?? Ronald Koeman ha già comuninicato a Lionel #Messi che non conterà su Luis #Suarez. Il futuro del Pistolero è sleg… - ItaSportPress : Barcellona, Koeman coccola Messi: 'È il migliore al mondo' - - junews24com : Koeman 'snobba' Cristiano Ronaldo: «L'ho già detto, Messi è il migliore al mondo» - - sportface2016 : #Barcellona | #Koeman: '#Messi il migliore, spero che possa ripetersi in questa stagione' -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman Messi

Messi e il Barcellona ci sono, ma il Real Madrid, campione in carica, ha intenzione di difendere il titolo a tutti i costi. Questo il mix e la consueta lotta che attende gli appassionati della Liga. I ...Soltanto una settimana fa la guerra dichiarata tra il Barcellona e Lionel Messi scuoteva la Catalogna e la Liga, scesa in campo per difendere la posizione del club blaugrana. Ieri, invece, l’argentino ...