Keanu Reeves ha soccorso Octavia Spencer con l'auto in panne prima che diventasse famosa (Di venerdì 11 settembre 2020) Keanu Reeves si è offerto di spingere l'auto di Ocatvia Spencer, bloccata in mezzo alla strada, nonostante questa fosse ricoperta di escrementi. Keanu Reeves è l'uomo più gentile, oltre che più affascinante, del pianeta Terra. L'ennesima conferma arriva dalla collega Octavia Spencer che ha svelato di quella volta che Keanu si fermò a soccorrerla quando, prima di diventare famosa, era rimasta per la strada con l'auto in panne. Nel corso del talk show di Meredith Vieira, Octavia Spencer ha reso pubblico un episodio avvenuto negli anni '90, quando si era trasferita da poco a Los Angeles per provare a ... Leggi su movieplayer

Keanu Reeves si è offerto di spingere l'auto di Ocatvia Spencer, bloccata in mezzo alla strada, nonostante questa fosse ricoperta di escrementi. Keanu Reeves è l'uomo più gentile, oltre che più affasc ...

