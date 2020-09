Kate Winslet contro Woody Allen e Roman Polanski: «Disgustoso come Hollywood li veneri» (Di venerdì 11 settembre 2020) Non ha usato mezzi termini Kate Winslet per esprimere il proprio orrore nei confronti di Woody Allen e Roman Polanski. «Come cavolo ho fatto a lavorare con loro?», si è chiesta in un’intervista a VanityFair, dicendosi «disgustata» da come Hollywood abbia ignorato la loro natura di predatori sessuali. «Per me è incredibile constatare come quegli uomini siano stati venerati per così tanto tempo», ha detto l’attrice, «È vergognoso, ma mi prendo la responsabilità di aver lavorato con loro. Non posso tornare indietro. Sono presa dal rimorso, ma posso almeno parlarne con sincerità», ha proseguito oltre la Winslet, che nel 2017, con Woody Allen, ha girato Wonder Wheel. Leggi su vanityfair

