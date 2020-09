Kate Middleton, la strana abitudine che sua figlia Charlotte ha ereditato (Di venerdì 11 settembre 2020) Kate Middleton è tra i più giovani membri della Famiglia Reale quella che maggiormente segue tradizioni e abitudini inglesi, a cominciare dai look e dai suoi marchi preferiti. Ma anche lei ha rivelato dei gusti meno scontati, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione. Se Meghan Markle segue una dieta quasi vegana e ha imposto a Harry di fare altrettanto, Kate – a quanto si sa – non ha mai impedito a suo marito William di gustare una bistecca o della cacciagione, sebbene anche lei sia molto attenta a seguire un’alimentazione sana che eviti di eccedere in grassi e carne rossa. Lady Middleton ha poi sempre prediletto le proteine ai carboidrati – dopo la prima gravidanza ha seguito la dieta Dukan e dopo la terza la dieta Parker– ma forse anche per una questione di ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 settembre 2020)è tra i più giovani membri della Famiglia Reale quella che maggiormente segue tradizioni e abitudini inglesi, a cominciare dai look e dai suoi marchi preferiti. Ma anche lei ha rivelato dei gusti meno scontati, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione. Se Meghan Markle segue una dieta quasi vegana e ha imposto a Harry di fare altrettanto,– a quanto si sa – non ha mai impedito a suo marito William di gustare una bistecca o della cacciagione, sebbene anche lei sia molto attenta a seguire un’alimentazione sana che eviti di eccedere in grassi e carne rossa. Ladyha poi sempre prediletto le proteine ai carboidrati – dopo la prima gravidanza ha seguito la dieta Dukan e dopo la terza la dieta Parker– ma forse anche per una questione di ...

