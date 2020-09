Juventus Women, Ippolito: “Esordio, che emozione. Qui sono felice” (Di venerdì 11 settembre 2020) Esordio con il botto per Dalila Ippolito con la Juventus Women. La giovanissima calciatrice argentina, nuovo acquisto estivo della formazione femminile bianconera, ha infatti indossato per la prima volta la casacca delle campionesse d’Italia in una gara ufficiale durante l’ultimo match di Serie A vinto contro San Marino. Intervistata ai microfoni di Juventus TV, la classe 2002 non ha nascosto il suo entusiasmo per la nuova avventura italiana: “Ho sentito tante emozioni diverse all’esordio. Ero contenta ma allo stesso tempo un po’ agitata prima dell’inizio della gara. Volevo scendere in campo per dare una mano alle mie compagne e mettermi alla prova. La gara non è stata semplice, loro si sono difese molto bene per tutta e novanta i minuti e sul finale siamo ... Leggi su tuttojuve24

