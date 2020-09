Juventus, Suarez studia per l’esame di italiano. Ecco il test da superare per diventare bianconero (Di venerdì 11 settembre 2020) C'è sempre la Juventus nei pensieri dell'attaccante del Barcellona Luis Suarez ma per indossare la casacca bianconera l'uruguaiano deve superare due ostacoli: uno è quello economico, ma prima c'è quello burocratico. Suarez infatti per calcare i campi di Serie A deve ottenere il passaporto italiano, fondamentale per poter essere tesserato come comunitario, ma deve superare il test di lingua come previsto dal Decreto Salvini per il rilascio della cittadinanza italiana. L’esame dovrebbe svolgersi giovedì prossimo nell’Università per stranieri di Perugia, uno dei pochi enti certificatori riconosciuti.«Il test sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 settembre 2020) C'è sempre lanei pensieri dell'attaccante del Barcellona Luisma per indossare la casacca bianconera l'uruguaiano devedue ostacoli: uno è quello economico, ma prima c'è quello burocratico.infatti per calcare i campi di Serie A deve ottenere il passaporto, fondamentale per poter essere tesserato come comunitario, ma deveildi lingua come previsto dal Decreto Salvini per il rilascio della cittadinanza italiana. L’esame dovrebbe svolgersi giovedì prossimo nell’Università per stranieri di Perugia, uno dei pochi enti certificatori riconosciuti.«Ilsarà strutturato sulla comprensione di brevii e sulla ...

