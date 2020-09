Juventus, senza Suarez è emergenza in attacco (Di venerdì 11 settembre 2020) Ormai giunti a ridosso dell’inizio del campionato, il colpo in attacco che tarda a concretizzarsi per la Juventus potrebbe creare qualche problema in vista della prima partita contro la Sampdoria. Infatti, il neo-tecnico Pirlo, si troverebbe a fare i conti con un numero preoccupante di indisponibili nel reparto offensivo: Higuain sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento in MLS e Dybala risulterebbe out ancora per molto a causa dell’infortunio muscolare rimediato in Champions League contro il Lione. Gli unici attaccanti della rosa disponibili rimarrebbero così Ronaldo e Kulusevski, che Pirlo testerà in coppia nell’amichevole contro il Novara di domenica mattina. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Suarez: ecco quando svolgerà l'esame LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Ormai giunti a ridosso dell’inizio del campionato, il colpo inche tarda a concretizzarsi per lapotrebbe creare qualche problema in vista della prima partita contro la Sampdoria. Infatti, il neo-tecnico Pirlo, si troverebbe a fare i conti con un numero preoccupante di indisponibili nel reparto offensivo: Higuain sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento in MLS e Dybala risulterebbe out ancora per molto a causa dell’infortunio muscolare rimediato in Champions League contro il Lione. Gli unici attaccanti della rosa disponibili rimarrebbero così Ronaldo e Kulusevski, che Pirlo testerà in coppia nell’amichevole contro il Novara di domenica mattina. LEGGI ANCHE: Calciomercato: ecco quando svolgerà l'esame LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

