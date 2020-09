Juventus, pronta la strana coppia: Pirlo lancia Ronaldo e Kulusevski (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è grande fermento alla Continassa per l’inizio di stagione della Juventus. Andrea Pirlo non vuole lasciare nulla al caso e, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, sta proseguendo con la preparazione insieme ai suoi ragazzi per arrivare alla sfida contro la Sampdoria in una condizione ottimale sia dal punto di vista fisico che tattico. Piccolo intoppo: il rebus in attacco non sembra essere stato ancora sciolto e sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala, tornato al centro di voci sul possibile addio, aspetterebbero di capire quale sarà il bomber titolare della prossima stagione. Se da una parte l’impasse nel reparto offensivo pare bloccare in parte i piani dei bianconeri, dall’altra consente al Maestro di sperimentare facendo di necessità virtù: si scalda la ... Leggi su tuttojuve24

