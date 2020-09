Juventus-Novara, probabili formazioni: la prima vera sfida di mister Pirlo (Di venerdì 11 settembre 2020) Juventus Novara probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sua seconda sfida stagionale dopo il primo match disputato in casa contro l’Under 23. Per Andrea Pirlo si tratterà dalla prima vera e propria sfida sulla panchina bianconera. Cresce la curiosità per cercare di capire come il tecnico bianconero metterà in campo il suo 11 iniziale. Juventus Novara probabili formazioni: si parte con il 4-3-3? Pirlo potrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3, con Dybala ancora fermo ai box per infortunio. In difesa potrebbe esserci spazio per Rugani e Demiral, anche se Bonucci e Chiellini, salvo colpi di scena, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 settembre 2020)- Lasi prepara alla sua secondastagionale dopo il primo match disputato in casa contro l’Under 23. Per Andreasi tratterà dallae propriasulla panchina bianconera. Cresce la curiosità per cercare di capire come il tecnico bianconero metterà in campo il suo 11 iniziale.: si parte con il 4-3-3?potrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3, con Dybala ancora fermo ai box per infortunio. In difesa potrebbe esserci spazio per Rugani e Demiral, anche se Bonucci e Chiellini, salvo colpi di scena, ...

JuventusFCYouth : #Under19 | Finisce 5-3 per i padroni di casa l'amichevole del Silvio Piola contro la prima squadra del Novara ?? L… - romeoagresti : #Juventus: visite mediche in corso per Tommaso #Barbieri preso dal Novara // Barbieri is in Turin to undergo his me… - LeonettiFrank : Allenamento mattutino al Training Center. La Juventus ha lavorato sulla tattica, con esercitazioni per difensori e… - juventina_alina : RT @GiovaAlbanese: #Pirlo stamani alla Continassa ha lavorato ancora sulla tattica, con esercitazioni per difensori e attaccanti. Domattina… - Donatog87 : RT @GiovaAlbanese: #Pirlo stamani alla Continassa ha lavorato ancora sulla tattica, con esercitazioni per difensori e attaccanti. Domattina… -

