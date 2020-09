Juventus in rosso, la perdita del club bianconero è pesantissima (Di venerdì 11 settembre 2020) La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, sono tante le incertezze, dalla scelta dell’allenatore fino alle trattative di calciomercato. La conferma è arrivata direttamente dal club bianconero, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “La diffusione su scala mondiale, avvenuta nei primi mesi del 2020, della pandemia da Covid-19 (c.d. coronavirus) ha causato una crisi globale, senza precedenti, con gravi conseguenze dal punto di vista sanitario, sociale, economico e finanziario, che hanno avuto ripercussioni anche nel settore sportivo. L’esercizio 2019/2020 chiude con una perdita di € 71,4 milioni, che evidenzia una variazione negativa di € 31,5 milioni rispetto alla perdita di € 39,9 milioni dell’esercizio precedente. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Lasi prepara per l’inizio della prossima stagione, sono tante le incertezze, dalla scelta dell’allenatore fino alle trattative di calciomercato. La conferma è arrivata direttamente dal, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “La diffusione su scala mondiale, avvenuta nei primi mesi del 2020, della pandemia da Covid-19 (c.d. coronavirus) ha causato una crisi globale, senza precedenti, con gravi conseguenze dal punto di vista sanitario, sociale, economico e finanziario, che hanno avuto ripercussioni anche nel settore sportivo. L’esercizio 2019/2020 chiude con unadi € 71,4 milioni, che evidenzia una variazione negativa di € 31,5 milioni rispetto alladi € 39,9 milioni dell’esercizio precedente. ...

