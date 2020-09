Juventus, Caressa spiega: “Ecco perché Agnelli ha scelto Pirlo” (Di venerdì 11 settembre 2020) Mancano poco più di 9 giorni all’esordio in campionato della Juventus contro la Sampdoria. Sono ancora tanti i nodi da sciogliere, legato perlopiù al modulo che adotterà Andrea Pirlo, in questa sua primissima esperienza nelle vesti di allenatore di una squadra di calcio. Con sullo sfondo il calciomercato che potrebbe cambiare in corso d’opera le carte in tavola, il Maestro di Flero starebbe studiando la rosa che ha a disposizione al momento. L’operato di Pirlo, ovviamente, non lo si potrà giudicare immediatamente, in quanto saranno necessari almeno un paio di mesi per definire le sue qualità di tecnico della Juventus. Comunque, in tanti hanno espresso il proprio parere anticipatamente, giudicando sia in maniera positiva che in maniera negativa la scelta adottata da Andrea ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Mancano poco più di 9 giorni all’esordio in campionato dellacontro la Sampdoria. Sono ancora tanti i nodi da sciogliere, legato perlopiù al modulo che adotterà Andrea Pirlo, in questa sua primissima esperienza nelle vesti di allenatore di una squadra di calcio. Con sullo sfondo il calciomercato che potrebbe cambiare in corso d’opera le carte in tavola, il Maestro di Flero starebbe studiando la rosa che ha a disposizione al momento. L’operato di Pirlo, ovviamente, non lo si potrà giudicare immediatamente, in quanto saranno necessari almeno un paio di mesi per definire le sue qualità di tecnico della. Comunque, in tanti hanno espresso il proprio parere anticipatamente, giudicando sia in maniera positiva che in maniera negativa la scelta adottata da Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Caressa Caressa: «Agnelli visionario. Pirlo alla Juve scelta rivoluzionaria» Juventus News 24 La nuova stagione di Sky Sport, più di 1000 partite live. Tutte le novità

Il calcio è servito, tutti i giorni. Al via un’altra stagione di sport incredibile: un totale di oltre 1000 partite in diretta tra Serie A (266 in esclusiva, 7 su 10 a giornata, 16 su 20 big match), t ...

Sandro Piccinini torna in tv: sarà su Sky con Fabio Caressa nel «Club»

Rieccolo ,‘cccezzionale. L’uomo della sciabolata morbida questa volta «va». Sandro Piccinini torna in tv. Ma dopo essere stato il volto principe delle telecronache di Mediaset, la sua nuova casa sarà ...

