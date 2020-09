Juventus, caccia all’attaccante: si complica Suarez, spunta Giroud (Di venerdì 11 settembre 2020) Capitolo attaccante in casa Juventus. Si complica la strada che porta a Suarez, si lavora al ritorno di Kean. Giroud nuovo obiettivo Con Higuain ormai vicinissimo all’Inter Miami, la Juventus ha fretta di chiudere per un attaccante da affiancare a Ronaldo e Dybala. Il grande obiettivo rimane Luis Suarez, ma negli ultimi giorni le trattative per portare l’uruguaiano a Torino si sono complicate. L’attaccante non ha ancora sostenuto l’esame di italiano, obbligatorio per ottenere il passaporto italiano, e la sensazione è che ci vogliono ancora alcune settimane. A meno di dieci giorni dall’inizio del campionato, la Juventus ha fretta di chiudere, e guarda con insistenza ad altri profili. Il nuovo grande obiettivo è ... Leggi su zon

