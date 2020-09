Juventus | approvato il progetto di bilancio 2019 2020 | perdita di 71 | 4 milioni

juventusfc : Approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 | - SabirBoss17 : RT @juventusfc: Approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 | - Sicilianodoc7 : RT @juventusfc: Approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 | - FiloBarige993 : RT @juventusfc: Approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 | - vitti2173 : RT @juventusfc: Approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 | -

Torino, 11 set. (LaPresse) - Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi, con collegamento digitale, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il progett ...Juventus bilancio 2020 – La Juventus ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 71,4 milioni, con ricavi a 573 milioni (-8%) e costi per 414 milioni (-10%). Lo ha annunciato il club bianconero dopo il Cd ...