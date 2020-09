Juventus, Andrea Pirlo esce allo scoperto: chi vuole in attacco al posto di Higuain (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato che entra nel vivo con le squadre che accelerano le operazioni per arrivare pronte all'inizio del campionato (19/20 settembre). Tiene banco in casa Juventus il tema Luis Suarez (33 anni): l'uruguaiano è da settimane accostato ai bianconeri con i media che continuano a dar per certo il suo approdo a Torino. Gli ostacoli che impediscono la chiusura dell'affare sono due: un indennizzo da dare al Barcellona per lasciarlo andar via e l'esame d'italiano che Suarez dovrebbe sostenere settimana prossima per ottenere il passaporto comunitario. Sembra trovato l'accordo fra Higuain (32) e la Juve per la rescissione del contratto. L'argentino dovrebbe ricevere una buonuscita molto inferiore al 50% dei 7,5 milioni del suo stipendio. Intanto dalla Spagna arriva la bomba: i bianconeri avrebbero pronti 50 milioni per riportare a Torino Alvaro ... Leggi su liberoquotidiano

