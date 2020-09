Juve, nuovo tentativo per i tifosi allo Stadium: richiesta per mille persone (Di venerdì 11 settembre 2020) La Juventus sta cercando in tutti i modi di poter giocare contro la Sampdoria con i tifosi allo stadio. Nei giorni scorsi era stato redatto un protocollo insieme alla Regione Piemonte per l’apertura di un quinto dello stadio (circa 8 mila tifosi), ma il Governo ha stabilito la chiusura degli stadi fino al prossimo 7 ottobre. Sky Sport riferisce che i bianconeri hanno quindi presentato una nuova proposta, in linea con le disposizioni dell’ultimo DPCM. La richiesta è l’ingresso di mille spettatori, il massimo consentito per le manifestazioni sportive. Si attende ora una risposta definitiva da parte delle istituzioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Lantus sta cercando in tutti i modi di poter giocare contro la Sampdoria con istadio. Nei giorni scorsi era stato redatto un protocollo insieme alla Regione Piemonte per l’apertura di un quinto dello stadio (circa 8 mila), ma il Governo ha stabilito la chiusura degli stadi fino al prossimo 7 ottobre. Sky Sport riferisce che i bianconeri hanno quindi presentato una nuova proposta, in linea con le disposizioni dell’ultimo DPCM. Laè l’ingresso dispettatori, il massimo consentito per le manifestazioni sportive. Si attende ora una risposta definitiva da parte delle istituzioni. L'articolo ilNapolista.

