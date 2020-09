Juve, nome nuovo per l’attacco (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato, Juventus su Giroud. Accordo raggiunto con il calciatore e con il Chelsea, è la prima alternativa a Suarez e Dzeko. È quello di Giroud il nome nuovo per l’attacco della Juventus. Le trattative per Suarez , Dzeko e Cavani sono complicate se non addirittura in fase di stallo. A pochi giorni ormai dall’inizio del campionato, Andrea Pirlo vuole il suo numero 9 da inserire nel suo schema di gioco. Il francese, stando alle indiscrezioni, resta la prima alternativa a Suarez nel caso in cui i bianconeri non dovessero riuscire a mettere a segno il colpo. Calciomercato, gli attaccanti seguiti dalla Juve In attesa che Suarez ottenga il passaporto comunitario e si iberi dal Barcellona, la Juventus guarda alle alternative. Perde quota il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato,ntus su Giroud. Accordo raggiunto con il calciatore e con il Chelsea, è la prima alternativa a Suarez e Dzeko. È quello di Giroud ilper l’attacco dellantus. Le trattative per Suarez , Dzeko e Cavani sono complicate se non addirittura in fase di stallo. A pochi giorni ormai dall’inizio del campionato, Andrea Pirlo vuole il suo numero 9 da inserire nel suo schema di gioco. Il francese, stando alle indiscrezioni, resta la prima alternativa a Suarez nel caso in cui i bianconeri non dovessero riuscire a mettere a segno il colpo. Calciomercato, gli attaccanti seguiti dallaIn attesa che Suarez ottenga il passaporto comunitario e si iberi dal Barcellona, lantus guarda alle alternative. Perde quota il ...

