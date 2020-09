Jackass | Stevie Lee è morto lo psycho-nano e leggenda del wrestling

(Di venerdì 11 settembre 2020)Lee diil 9 settembre del 2020, aveva 54 anni: era noto per il ruolo die come lottatore nella federazioni deidella TNALee diil 9 settembre 2020 all'età di 54 anni nella sua abitazione. Era noto al pubblico televisivo per la partecipazione allo show con Johnny Knoxville e per aver lottato nelle TNA, una delle maggiori federazioni diamericano.Lee sarebbeall'improvviso, la notizia della sua scomparsa è stata ufficializzata dalla famiglia che contemporaneamente ha iniziato una raccolta fondi sul sito GoFundMe. Nella pagina si legge "Era amato da molti e ha molti ...

fanpage : Addio Stevie - badtasteit : #StevieLee è morto: addio alla star di Jackass 3D, aveva 54 anni - nonrispondere : RT @MashableItalia: È morto Stevie Lee, uno dei protagonisti di Jackass - MashableItalia : È morto Stevie Lee, uno dei protagonisti di Jackass - lupettorosso76 : RT @fanpage: Addio Stevie -

Ultime Notizie dalla rete : Jackass Stevie

E' stata organizzata una raccolta fondi per i suoi funeraliEra un idolo del wrestling, la Impact Wrestling, ma è stato Jackass a farlo diventare famoso. La trasmissione demenziale-satirica, in onda su ...Idolo del wrestling, era conosciuto in tutto il mondo per la sua partecipazione a Jackass, programma cult di qualche anno fa: è morto oggi Stevie Lee, conosciuto come Puppet the Psycho Dwarf, tradotto ...